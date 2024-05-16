"قمة المنامة".. اكتمال وصول رؤساء الدول والوفود المشاركة

اكتمل -قبل قليل- وصول رؤساء الدول والوفود المشاركة في القمة العربية الـ33 التي تُعقد اليوم في البحرين.
ووصل -في وقت سابق اليوم- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى البحرين لترؤس وفد المملكة المشارك في اجتماع القمة؛ حيث كان الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني في مقدمة مستقبلي سموه.
وتحتضن المنامة، الخميس، أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين.
ويجتمع القادة العرب الخميس، في إطار فعاليات الدورة الـ33 لمجلس جامعة الدول العربية، للتباحث في مجموعة من القضايا المشتركة ومن أبرزها العدوان الإسرائيلي على غزة، والأزمة في السودان والتطورات في المنطقة، وتنسيق الجهود في المتعلقة بالعمل العربي المشترك، في مجالات مختلفة.
وكان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، قد دعا إلى عمل عربي مشترك لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وخلق مسار لإقامة الدولة الفلسطينية.
وعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعاتهم التحضيرية التي تم خلالها التوافق على مسودة البيان الختامي.
وستنظر القمة العربية في البحرين في عدد من مشاريع القرارات والمقترحات المقدمة من الدول العربية، من بينها الدعوة إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، بحسب مشروع لبيان القمة.