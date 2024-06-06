تعزيزًا لمكانتها كموروث ثقافي.. السعودية تدشّن السنة الدولية للإبليات 2024م

وأشار الدكتور الشيخي إلى مشاركة عدد من الشركات السعودية المتخصصة، في الفعاليات المقبلة للسنة الدولية للإبليات، حيث تقام الأسبوع المقبل فعالية في منظمة الفاو، ثم تُقام فعالية أخرى في مقر الأمم المتحدة بالعاصمة السويسرية جنيف بعد أسبوعين؛ لاستعراض منتجات الإبل الغذائية والطبية والتجميلية لتلك الشركات، وذلك تحفيزاً ودعماً للقطاع الخاص في المملكة.