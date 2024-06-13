"البيئة": 100 ألف رأس من الماشية في أسواق الرياض خلال الأسبوع الأول من ذي الحجة

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن وصول إجمالي عدد المذبوحات في مسالخ منطقة الرياض، خلال الفترة من 1 إلى 6 ذي الحجة 1445هـ، إلى "31031" رأسًا من الماشية، بواقع "19744" رأسًا من الأغنام، و"8515" رأسًا من الماعز، و"1066" رأسًا من الأبقار، و"1706" رؤوس من الجِمال.