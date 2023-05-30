"هاوي" تنظم عددًا من الجولات التعريفية في كل من المدينة المنورة وتبوك

نظّمت البوابة الوطنية للهوايات "هاوي"، إحدى مبادرات جودة الحياة، عددًا من الجولات التعريفية في كل من المدينة المنورة وتبوك؛ بهدف تطوير وتفعيل قطاع الهوايات، الذي يشهد نموًّا متزايدًا منذ الإطلاق الرسمي للبوابة في أكتوبر 2022م؛ حيث بلغ عدد الأشخاص المسجلين 17.919 عضوًا من الجنسين في مختلف الأعمار، موزعين على 50 مدينة ومحافظة بالمملكة.
وأوضح مدير عام البوابة الوطنية للهوايات "هاوي" طارق الغرابي، أن البوابة تسعى إلى تحقيق أعلى استفادة ممكنة لأبناء المجتمع المحلي، وتشجيعهم على ممارسة هواياتهم في كل منطقة ومحافظة وقرية؛ حيث تتيح هذه الملتقيات فرصة التعرف والوقوف عن قرب، على خدمات بوابة "هاوي" والمزايا التي تقدّمها لهم.
وبيّن أن الهدف من هذه الجولات التعريفية يتمثل في تعزيز الوعي لدى أهالي منطقتي المدينة المنورة وتبوك بجهود بوابة "هاوي"، وتفعيل دور المجتمع المحلي تجاه قطاع الهوايات، إلى جانب إطلاعهم على ما توفره البوابة من مزايا لأندية الهواة وأعضائها، وتسهيل تواصل الأفراد ذوي الاهتمامات المشتركة في مختلف الهوايات.