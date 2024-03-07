"إقناع العقارية" تستحوذ على أرضٍ نموذجيةٍ بمساحة 47.5 ألف متر مربع في حي الفيحاء بجدة بقيمة تجاوزت 260 مليون ريال

استحوذت شركة "إقناع العقارية" على أرضٍ نموذجيَّةٍ في مخطط "درب الحرمين"، وسط حي الفيحاء، بمساحةٍ تبلغ 47500 متر مربع، بقيمةٍ تجاوزت 260 مليون ريال، وذلك في إطار خُطَّتها لإنشاء مجمَّعٍ سكنيٍّ متكاملٍ يضم شققًا، وملاحق، ومرافق خدميَّة وترفيهيَّة تحقق معايير الجودة والرفاهية للأسر السعوديَّة.
وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة "إقناع العقارية" الأستاذ محمد المغربي: "نحن سعداء بإنجاز صفقة الاستحواذ على الأرض التي تتألق بموقعها الإستراتيجي على طريق الملك عبد الله، وسط حي الفيحاء بجدة، وهي تعكس جهودنا الحثيثة لمواصلة تطوير مشاريع عقاريَّة واستثماريَّة تواكب تطلعات السوق العقاريّ، بما يتماشى مع رؤية المملكة، التي تهدف إلى رفع نسبة تملُّك السعوديين للمسكن إلى 70% بحلول العام 2030".
وأضاف المغربي: "تأتي صفقة الاستحواذ ضمن إستراتيجيتنا الجديدة التي تمَّ الإعلان عنها، منتصف الشهر الماضي، والهادفة لبناء 5000 وحدة سكنيَّة نموذجيَّة، حيث من المتوقع أن يبلغ عدد الوحدات السكنيَّة في هذا المشروع الجديد نحو 3047 وحدة، من الشقق بمساحاتٍ وتصاميم مختلفةٍ تناسب جميع الأذواق والاحتياجات".
وأوضح المغربي: "منذ انطلاقتنا في إقناع العقارية، دأبنا على تقديم حلولٍ ومنتجاتٍ استثماريةٍ عقاريةٍ مبتكرةٍ ذات جودةٍ عاليةٍ وأداءٍ مثاليّ؛ لتلبّي حاجة الأسر السعوديَّة؛ للعيش في مشاريع حديثةٍ وعصريَّة، تضمن لهم الراحة والأمان والمتعة، ونؤكد من خلال مشروعنا الجديد، في وسط حي الفيحاء، مواصلة إثراء السوق السعوديَّة بمشاريع نموذجيَّةٍ رائدة، تُسهم في تعزيز جودة الحياة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030".
وكانت شركة "إقناع العقارية" قد دشَّنت في فبراير 2024 مجموعةً من مشاريعها السكنيَّة الفاخرة بمدينة جدة، وذلك في حفلٍ شهد إطلاق هويَّتها الجديدة، وإعلان إستراتيجيتها للسنوات المقبلة، والتي تركِّز على تطوير مجتمعاتٍ سكنيَّةٍ نموذجيَّةٍ تعكس التزام "إقناع" بالجودة العالية والتميُّز، مع التركيز على الاستدامة والابتكار؛ مما يُعزّز مكانتها كشريكٍ موثوق، ويجعلها أيقونةً للتطوير والاستثمار العقاريّ في المملكة.