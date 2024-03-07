"إقناع العقارية" تستحوذ على أرضٍ نموذجيةٍ بمساحة 47.5 ألف متر مربع في حي الفيحاء بجدة بقيمة تجاوزت 260 مليون ريال

وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة "إقناع العقارية" الأستاذ محمد المغربي: "نحن سعداء بإنجاز صفقة الاستحواذ على الأرض التي تتألق بموقعها الإستراتيجي على طريق الملك عبد الله، وسط حي الفيحاء بجدة، وهي تعكس جهودنا الحثيثة لمواصلة تطوير مشاريع عقاريَّة واستثماريَّة تواكب تطلعات السوق العقاريّ، بما يتماشى مع رؤية المملكة، التي تهدف إلى رفع نسبة تملُّك السعوديين للمسكن إلى 70% بحلول العام 2030".