تقرير جديد من "أكسفورد" يحلل الخطط التي تعتمدها المملكة للتحول المتسارع في الصناعات ذات الأولوية

و"يشكل التقريرُ جزءًا من سلسلة من الدراسات المخصصة التي تقوم بها مجموعة أكسفورد للأعمال حاليًا مع شركائها؛ بما في ذلك تقارير الذكاء البيئي والاجتماعي والحوكمة وتقارير الاستعداد المستقبلي، وغيرها من أدوات البحث ذات الصلة كالنمو الخاص بكل بلد، ومقالات ومقابلات بشأن برنامج التعافي.