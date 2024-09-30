لتمويل وحدات "ليفن ليوان".. البنك العربي يوقّع اتفاقية مع "ليوان للتطوير العقاري"

وتأتي هذه الاتفاقية اتساقًا مع سلسلة الاتفاقيات التي وقعها البنك العربي، مع عدد من شركات التطوير العقاري المحلية، وتماشيًا مع خلق حلول تمويلية مبتكرة، تتناسب مع إمكانيات الراغبين في تملّك وحدات سكنية، وذلك مساهمة من البنك في حل أزمة السكن، من خلال المساعدة في ضخ مزيد من الوحدات السكنية، ذات الجودة العالية التي تلبي الاحتياجات السكنية والترفيهية للمواطنين.