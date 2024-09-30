لتمويل وحدات "ليفن ليوان".. البنك العربي يوقّع اتفاقية مع "ليوان للتطوير العقاري"

ضمن مبادراته المتواصلة، لتوفير حلول مالية للتملك السكني، وزيادة المعروض من الوحدات، وقّع البنك العربي الوطني anb اتفاقية تعاون مشتركة مع شركة ليوان للتطوير العقاري، تهدف لتمويل وحدات سكنية في مشروعها السكني والتجاري متعدد الاستخدامات "ليفن ليوان"، الواقع في مدينة الرياض.
وقد وقّع من جانب البنك العربي يزيد الشويعر رئيس منتجات مصرفية الأفراد، فيما وقّع من جانب شركة ليوان للتطوير العقاري عبدالرحمن الدحيم الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك بحضور سلطان العنزي رئيس منتج التمويل العقاري في البنك العربي، كما شارك بالحضور من جانب شركة ليوان، كل من وجدي بدوي رئيس قسم التسويق والمبيعات وإدارة تطوير الأعمال، وعبدالله القاسم أخصائي تطوير الأعمال في الشركة.
وتأتي هذه الاتفاقية اتساقًا مع سلسلة الاتفاقيات التي وقعها البنك العربي، مع عدد من شركات التطوير العقاري المحلية، وتماشيًا مع خلق حلول تمويلية مبتكرة، تتناسب مع إمكانيات الراغبين في تملّك وحدات سكنية، وذلك مساهمة من البنك في حل أزمة السكن، من خلال المساعدة في ضخ مزيد من الوحدات السكنية، ذات الجودة العالية التي تلبي الاحتياجات السكنية والترفيهية للمواطنين.
وقال يزيد الشويعر رئيس منتجات مصرفية الأفراد في البنك العربي: "إن البنك لا يدخر جهدًا، في الإسهام في مجال القطاع العقاري، عبر تقديمه حلولًا تمويلية مبتكرة، وأن هذه الاتفاقية مع شركة ليوان تمثل إضافة نوعية للإسهام بصورة أكثر فاعلية؛ لرفع مستوى ضخ السيولة في السوق العقارية، إسهاما من البنك في الارتقاء بمجال التمويل السكني، وفقا لرؤية المملكة 2030 التي تحث على ابتكار حلول تمويلية، تدفع من خطوات تملك مواطني المملكة لوحداتهم السكنية، التي تلبي تطلعاتهم وطموحاتهم".
من جهته، عبر عبدالرحمن الدحيم الرئيس التنفيذي لشركة ليوان للتطوير العقاري، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية، مع البنك العربي، مشيرًا إلى أن البنك يعد أحد أبرز البنوك المحلية الرائدة في دعم القطاع السكني والتطوير العقاري، عبر مبادراته في ابتكار حلول تمويلية لتمويل الوحدات السكنية.
وأكد "الدحيم" أن مشروع "ليفن ليوان" السكني والتجاري، والمتعدد الاستخدامات، يعد أحد أبرز مشاريع شركة ليوان، حيث يسهم في ترسيخ مفهوم جودة الحياة، بتوفيره مجمعًا سكنيًا وتجاريًا نابضًا بالحياة، ويتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي، شمال غرب مدينة الرياض، على طريق الملك عبدالله، وبين طريق الملك فهد وشارع التخصصي.
جدير بالذكر أن البنك العربي الوطني anb كان قد أطلق تطبيقًا خلال العام الماضي، سهّل بموجبه عمليات فتح الحسابات، مما أثمر عن إنشاء أكثر من 80% حسابات الأفراد الجديدة عبر القنوات الرقمية، إضافة لإطلاق منصّته المصرفية المفتوحة (anb connect) لتسهيل التعاون مع الشركات المالية وشركات التكنولوجيا المالية، عبر الخدمات المصرفية من خلال واجهة برمجة التطبيقات (API) لتتيح بنية أكثر انفتاحًا داخل المؤسسات المالية وتعاملات معيارية أكثر مرونة.
وأقام البنك وعبر منصته الرقمية شراكات مع شركات التكنولوجيا المالية الرائدة لتعزيز تجربة العملاء من خلال تقديم واجهات رقمية جديدة لفتح الحسابات الرقمية، وخيارات الاستثمار وحلول التمويل.