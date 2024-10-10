بالفيديو.. تركي آل الشيخ يكشف عن مفاجآت كبيرة مع "الهلال والنصر" في رعاية موسم الرياض

وسيتاح للجماهير والطلاب في رحلات مدرسية فرصة زيارة المتحف منذ ساعات الصباح وحتى المساء، كما يُخطط لربط هذه التجربة مع منطقة البوليفارد التي تقدم تجربة ترفيهية شاملة للزوار، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض المقرر انطلاقه السبت المقبل.