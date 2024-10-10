بالفيديو.. تركي آل الشيخ يكشف عن مفاجآت كبيرة مع "الهلال والنصر" في رعاية موسم الرياض

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، خلال اجتماعه مع رئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال، فهد بن نافل عن تفاصيل مثيرة تتعلق بتطوير بملعب "المملكة أرينا" ومباراة اعتزال نجم النادي محمد الشلهوب وقناة الهلال التي ستكون مفاجأة.
تفصيلًا، من المقرر أن يبدأ الهلال في استخدام الملعب بتحديثاته الجديدة في 18 أكتوبر الجاري، والتي تشمل إضافة "سكليتر" و"لونجين ذهبيين" لتسهيل حركة الجماهير.
وأشار "آل الشيخ" إلى أن موسم الرياض سيتكفل بتحسينات إضافية لتحسين تجربة الزوار والجماهير، حيث سيتم الانتهاء من جميع الأعمال بحلول 20 ديسمبر المقبل.
وأكد الطرفان أيضًا أهمية التعاون في مشروع فيلم يوثق رحلة الهلال خلال الموسم الماضي، والذي سيتم عرضه على قناة الهلال بالشراكة مع قناة "دازون".
ومن المخطط له أن تتضمن قناة نادي الهلال مفاجآت كبيرة، بما في ذلك برامج حصرية والتي تستهدف الوصول إلى 2 مليون مشترك.
وبخصوص تحديد مباراة اعتزال نجم الهلال محمد الشلهوب، أكد المستشار آل الشيخ استعداد الموسم لتنظيم المباراة سواء مع نادي روما الإيطالي أو أي نادٍ آخر، موضحًا أن الكرة الآن في ملعب إدارة الهلال لاختيار التوقيت المناسب لهم.
ولفت تركي آل الشيخ إلى اجتماع قادم مع نادي النصر لاستكمال الترتيبات المتعلقة بموسم الرياض؛ لأنه شريك مهم وأساسي في الموسم، وهو ما يؤكد التعاون الكبير بين الأندية السعودية والهيئة العامة للترفيه لتعزيز تجربة المشجعين والمساهمة في نجاح الفعاليات الرياضية في المملكة.
من جانبه، ثمّن رئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال فهد بن نافل لرئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ دعمه للنادي وجمهوره في تحسين تجربتهم في ملعب "المملكة أرينا".
وأشار إلى أن موعد عرض فيلم "الهلال" الوثائقي الذي يغطي إنجازات النادي خلال الموسم الرياضي الماضي سيكون مع إطلاق قناة نادي الهلال على منصة DAZN العالمية برعاية موسم الرياض.
وكشف المستشار تركي آل الشيخ عن برنامج جديد يهدف إلى استغلال ملعب تنظيم حفلات وجلسات موسيقية داخل الملعب، إضافةً إلى فتح المتحف للجماهير والزيارات الطلابية والمدرسة بهدف استكشاف تاريخ النادي.
وسيتاح للجماهير والطلاب في رحلات مدرسية فرصة زيارة المتحف منذ ساعات الصباح وحتى المساء، كما يُخطط لربط هذه التجربة مع منطقة البوليفارد التي تقدم تجربة ترفيهية شاملة للزوار، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض المقرر انطلاقه السبت المقبل.