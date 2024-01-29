"الشورى" يوافق على مذكرات تفاهم وتعاون مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة صوت مجلس الشورى بالموافقة على مشروعي مذكرتي تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، وكل من وزارة الزراعة والغابات في جمهورية تركيا في المجال الزراعي، وبين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة والمياه والثروة الحيوانية والسمكية في جمهورية جيبوتي للتعاون في مجال الثروة الحيوانية الحية، وذلك بعد أن استمع إلى تقريرين تقدمت بهما لجنة المياه والزراعة والبيئة، تلتهما عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة عائشة عريشي.