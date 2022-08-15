"هيئة الاتصالات" تدعو مستفيدي خدمة الرسائل لتسجيل أسماء المرسلين في النظام الإلكتروني

دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، جميع الجهات المستفيدة من خدمة الرسائل القصيرة الجماعية بضرورة التواصل مع مقدمي خدمة الرسائل القصيرة المتعاقدين معهم لتسجيل أسماء المرسلين (Sender name) الخاصة بها في النظام الإلكتروني قبل نهاية المهلة النهائية بتاريخ 31 أغسطس، وذلك لتجنب تعطل الخدمات المعتمدة على خدمة الرسائل القصيرة، حيث سيتم بعد هذا التاريخ إيقاف إرسال أي رسالة نصية قصيرة (SMS) تحمل اسم مرسل غير مسجل في النظام.
وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي انطلاقًا من دورها في تنظيم القطاع وحماية مستخدميه من إساءة استخدام الرسائل النصية القصيرة الجماعية، والرسائل النصية الاحتيالية والاقتحامية.
وأشارت إلى أنها حددت هذه المهلة الأخيرة لتسجيل أسماء المرسلين الحالية في النظام واستيفاء جميع متطلبات التسجيل، بعد أن عملت مع مقدمي خدمة الرسائل القصيرة على وضع حوكمة لتسجيل أسماء المرسلين للجهات المستفيدة وتوثيقها من خلال نظام إلكتروني موحد منذ تاريخ 20 مارس 2022م.
وقدّمت، في الوقت ذاته، الشكر للجهات الملتزمة بتسجيل أسماء المرسلين (Sender name) الخاصة بها في النظام الإلكتروني بنسبة تتجاوز 85% من المرسلين.
وأكدت الهيئة ضرورة قيام الجهة المستفيدة بالتواصل مع جميع مقدمي خدمة الرسائل المتعاقدين معها وتزويدهم بالبيانات والوثائق المطلوبة، لتجنب تعطل أي خدمات تعتمد على الرسائل القصيرة.
ولفتت إلى إخلاء مسؤوليتها حيال أي آثار مترتبة من إيقاف تلك الرسائل نتيجة لعدم الالتزام بتسجيل أسماء المرسلين في النظام.