أجنحة البناء المعياري بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2024 تجذب هواة التخييم في البر

وأوضح الزائر للمعرض علي بن حجاب, أن البناء المعياري يعد حلًا مثاليًا له عند الخروج للتخييم، في البر في فصلي الربيع والشتاء، مرجعًا السبب لكون المبنى مصممًا بطريقة تسمح له بالاستمتاع بمشاهدة المناظر الطبيعية وشبة النار، ويقيه برودة الطقس، ويعد أمانًا من أخطار النوم في العراء.