فريد من نوعه.. "ليوان" تطرح البيع على الخارطة لمشروعها الجديد "ليفن ليوان" بالرياض

تعزيزًا للإسهام في تقديم قيمة نوعية في مجتمع متكامل يقابل جميع الاحتياجات وتعدد الأذواق، ووفقًا لرؤية 2030؛ أعلنت شركة ليوان للتطوير العقاري بدء البيع لوحدات مشروعها الجديد (ليفن ليوان)، الذي يقع بالرياض في حي المحمدية، بعد الحصول على التراخيص اللازمة؛ وفقًا لنظام بيع الوحدات العقارية على الخارطة؛ حيث يتميز المشروع بتنوعه في تعدد الاستخدام ما بين السكني والتجاري.
ويأتي إطلاق البيع في مشروع (ليفن ليوان)، بعد تدشين العمل في تشييده؛ حيث يقع على مساحة 45 ألف متر مربع، ويسهم في توفير 22 ألف متر مربع من المساحات المكتبية، إلى جانب معارض ومحلات تجارية على مساحة تتجاوز 7.5 آلاف متر مربع، كما يضم المشروع 470 وحدة سكنية بأحجام متفاوتة، تمزج ما بين تصاميم عمرانية تجمع الأصالة (الطراز السلماني) مع الحداثة، وفق أحدث المواصفات والتصاميم الهندسية العالمية.
ويمتاز المشروع بعدة مزايا؛ أبرزها موقعه الاستراتيجي على طريق الملك عبدالله، وبين طريقي الملك فهد وشارع التخصصي بالرياض، بجانب قربه من مخارج حيوية مهمة؛ منها محطتا قطار الرياض، إحداهما محطة رئيسية للقطار، مع توفيره لخدمات ترفيهية ومساحات خضراء؛ فضلًا عن تنوعه ما بين الاستخدام المكتبي والتجاري والسكني.
كما يتميز المشروع أيضًا بضمه لمرافق عديدة؛ منها أندية رياضية، ومسابح مغلقة ومفتوحة، وصالة متعددة الاستخدام، بها ألعاب بادل، وألعاب أطفال.. إضافة لذلك يطرح المشروع "ستريب مول" مفتوح بطول 230 مترًا، وبإطلالة مباشرة على طريق الملك عبدالله مع بوليفارد وجلسات خارجية ومطاعم ومَقاهٍ مصممة بطريقة هندسية مميزة.
وفي تعليقه على إطلاق البيع في المشروع، قال عبدالرحمن بن سعود الدحيم عضو مجلس الإدارة لشركة ليوان والرئيس التنفيذي: "إن مشروع (ليفن ليوان) عبارة عن مجمع عصري فريد من نوعه، تتوافر فيه كل أنواع الخدمات، بجانب الرفاهية والترفيه، كما تتناغم فيه المسطحات الخضراء بالمساحات السكنية والمعارض التجارية؛ حيث يعد المشروع بمثابة مدينة سكنية متكاملة الخدمات، ويمثل إضافة نوعية للقطاع السكني والتجاري، وقطاع الوحدات المكتبية".
وأكد أن المشروع يأتي ضمن إطار جهود شركة ليوان في تعزيز البيئة العمرانية وتكاملها في تلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع، وفق إمكانياتهم المادية؛ مشيرًا إلى أن الشركة تعمل جاهدة على بناء تجارب سكنية بأحدث تقنيات البناء، لدفع عجلة تطوير السكن وفق بيئة مستدامة.
وأشار "الدحيم" إلى أن مشروع (ليفن ليوان)، والذي انطلقت مرحلة تدشينه؛ يمثل إضافة حقيقية للقطاعات السكنية والتجارية وقطاع المكاتب، بمدينة الرياض، وهو بهذه المواصفات والتميز يتماشى تمامًا مع توجهات حكومتنا الرشيدة، ورؤية 2030، خاصة من خلال إسهامه في رفع نسبة تملك المسكن للمواطن.
يُذكر أن مشروع (ليفن ليوان)، يُعد أحدث مشاريع شركة ليوان للتطوير العقاري، ويمثل مجمعًا حيويًّا؛ لتوفيره مساحات سكنية ومعارض تجارية؛ فضلًا عن مساحات مكتبية، مع ضمه لمساحات خضراء مفتوحة، إضافة إلى توفيره لمرافق رياضية متكاملة الخدمات، وبرك سباحة مغلقة ومفتوحة، وصالة متعددة الاستخدام، تتضمن ألعاب بادل، وألعاب أطفال، إلى جانب طرح المشروع "ستريب مول" مفتوح وبإطلالة مباشرة على طريق الملك عبدالله مع بوليفارد وجلسات خارجية ومطاعم؛ وهو بذلك يمثل نموذجًا متكاملًا للمشروع التجاري والسكني الذي يوفر كل الخدمات الأساسية؛ وفق بيئة صحية وترفيهية متكاملة الاستخدامات.
وشركة "ليوان" هي إحدى أبرز الكيانات التي تعمل في مجال التطوير العقاري، وتستهدف الشركة تطوير نمط معيشي راقٍ وبيئات سكنية وعمرانية متكاملة تلبي جميع احتياجات فئات المجتمع؛ وفقًا لإمكانياتهم المادية، ومن خلال توفير نمط حياة وليس السكن فقط، وتعمل الشركة على تعزيز التفاعل المجتمعي مع بيئة السكن لتحقيق الاستدامة، عبر خبرات متكاملة وجهود استثمارية متضافرة تنعكس على منتجات مطورة ذات قيمة تنافسية عالية تلبي رغبات السوق المتنامية.