فريد من نوعه.. "ليوان" تطرح البيع على الخارطة لمشروعها الجديد "ليفن ليوان" بالرياض

يُذكر أن مشروع (ليفن ليوان)، يُعد أحدث مشاريع شركة ليوان للتطوير العقاري، ويمثل مجمعًا حيويًّا؛ لتوفيره مساحات سكنية ومعارض تجارية؛ فضلًا عن مساحات مكتبية، مع ضمه لمساحات خضراء مفتوحة، إضافة إلى توفيره لمرافق رياضية متكاملة الخدمات، وبرك سباحة مغلقة ومفتوحة، وصالة متعددة الاستخدام، تتضمن ألعاب بادل، وألعاب أطفال، إلى جانب طرح المشروع "ستريب مول" مفتوح وبإطلالة مباشرة على طريق الملك عبدالله مع بوليفارد وجلسات خارجية ومطاعم؛ وهو بذلك يمثل نموذجًا متكاملًا للمشروع التجاري والسكني الذي يوفر كل الخدمات الأساسية؛ وفق بيئة صحية وترفيهية متكاملة الاستخدامات.