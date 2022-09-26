الاستدامة عنوان المرحلة.. هذا ما تستهدفه السعودية من مشاريع الطاقة المتجددة

كما تستهدف السعودية من خلال طرحها مشروعات الطاقة المتجددة، لإيجاد مزيج الطاقة الأمثل، وهو أن يتم إنتاج الكهرباء في المملكة باستخدام الطاقة المتجددة والغاز بنسبة 50% لكلٍ منهما، بحلول عام 2030م، وبالتالي تتم إزاحة ما يُقارب مليون برميل بترول مكافئ تُستهلك يومياً في إنتاج الكهرباء وفي غيرها من القطاعات، كما تستهدف الرياض الوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060م، وسيكون لهذا التوجّه – بالطبع - أثره الواضح في جهود المملكة لحماية البيئة، ومكافحة التغيُّر المناخي.