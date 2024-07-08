بعد تقييمهم من أصحاب العقارات.. "المرشد" يطالب بحرمان هؤلاء من استئجار الشقق المفروشة

وفي مقاله "تقييم نزلاء الشقق المفروشة" بصحيفة "اليوم"، يقول "المرشد": "بعد السماح بتأجير الشقق السكنية الخاصة التي يملكها المواطنون للسياح بأجر يومي، أصبح هناك تنافس كبير بين الملاك لتأجير تلك الوحدات؛ بحكم أنها تحولت لمصدر دخل جيد لأصحابها تدر عليهم شهرياً مبلغاً مناسباً بدلاً من بيعها أو بقائها هكذا خالية.. وقد استبشر الجميع بهذا القرار الصادر من وزارة السياحة، خاصةً وأن المملكة حالياً تحولت لمصدر جذب سياحي سواء من داخل المملكة أو خارجها، مما يعني أن تلك الوحدات ستصبح مع الوقت مصدراً مهماً للدخل، وبالذات إذا كان الشخص يملك أكثر من موقع يستطيع من خلالها تأجير تلك الأماكن بشكل شهري لتتضاعف أرباحه مع الزمن، وهي في حقيقة الأمر تجارة لا تكلف شيئاً أو متابعة مستمرة وبالذات مع وجود عقود تكفل حق الطرفين (المؤجر والمستأجر)".