"الأدب" تحتفي بالمشروعات الفائزة بجوائز "مسرعات أعمال النشر"

احتفت هيئة الأدب والنشر والترجمة، مساء أمس، بتخريج 20 مشروعًا من المشروعات المشاركة في "مسرعات أعمال النشر"، وكرمت ستة فائزين من أصحاب هذه المشروعات بناءً على اختيار لجنة التحكيم، وذلك في الحفل الختامي الذي أقيم في مدينة الرياض، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور محمد حسن علوان.