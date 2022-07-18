عن قمة جدة.. "الراشد": أمريكا عادت إلى الرياض في اتفاق تَجَمّد منذ 10 سنوات

وفي مقاله "التفاهمات العسكرية بين الرياض وواشنطن" بصحيفة "الشرق الأوسط"، يقول الراشد: "ربما شوّش صخب التغطية الإعلامية على زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لمدينة جدة؛ لكن ما أذيع رسميًّا عن نتائجها، يجعلها واحدة من أهم الزيارات في قيمتها الاستراتيجية.. فالإعلام الشعبي يبحث عن بهارات في المناسبات المختلفة، مثل هذه الزيارة. والقصص المثيرة عادة موجودة؛ فقد كانت صورة الرئيس السابق ترامب مع الملك سلمان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وهم يضعون أيديهم على كرة افتتاح مركزٍ؛ هي القصة؛ وليس المركز المخصص لمحاربة الإرهاب في الفضاء السيبراني.. وكانت انحناءة الرئيس أوباما وهو يقلد وسامًا؛ هي الخبر.. وكذلك تشابك يدي الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، مع الرئيس الأسبق جورج بوش؛ هي حديث وسائل الإعلام.. ولا ننسى عندما تعثر بايدن على درج الطائرة، أو وقع من على الدراجة.. والآن عندما تبادل بايدن السلام بقبضته مع ولي العهد، عندما استقبله على باب القصر.. وهناك في واشنطن من كتب مستنكرًا: لماذا لم يستقبله على باب الطائرة؟!