"جادة الإبل" في حائل يشهد منافسة 150 متناً في أول أشواط "الهجيج"

انطلقت، اليوم، في ثالث أيام مهرجان "جادة الإبل" في حائل منافسات أول أشواط الهجيج على مسافة 10 كيلومترات، بمشاركة 150 متناً من الإبل زج بها 5 مشاركين في فئة "الصفر والشعل"، وسط حماس جماهيري كبير صاحب انطلاقة الشوط، وعكس مدى شعبية هذه الرياضة لدى جمهور الإبل ومحبي هذا القطاع.