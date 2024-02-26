"جادة الإبل" في حائل يشهد منافسة 150 متناً في أول أشواط "الهجيج"

انطلقت، اليوم، في ثالث أيام مهرجان "جادة الإبل" في حائل منافسات أول أشواط الهجيج على مسافة 10 كيلومترات، بمشاركة 150 متناً من الإبل زج بها 5 مشاركين في فئة "الصفر والشعل"، وسط حماس جماهيري كبير صاحب انطلاقة الشوط، وعكس مدى شعبية هذه الرياضة لدى جمهور الإبل ومحبي هذا القطاع.
وشهد أول أشواط الهجيج بالمهرجان اليوم حضوراً جماهيرياً كبيراً؛ حرصاً منهم على مشاهدة فعاليات الشوط التنافسي، أثبت شعبية هذه المنافسة.
وكانت إدارة المهرجان قد جهزت مضمار الهجيج على شكل حرف U حرصت من خلاله على توفير كل ما يسهم في راحة الإبل خلال المنافسات، وحمايتها من مخاطر تضاريس الأرض ليسهل عليها عملية الهجيج ، حي يبرز سباق الهجيج كسباق سنوي يعكس مدى شعبية هذه الرياضة لدى جمهور الإبل ومحبي هذا القطاع.
وتستكمل منافسات الهجيج في الشوط الأخير الخميس القادم بمشاركة فئات "المجاهيم والسواحل والشقح والحمر والوضح".