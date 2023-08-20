بمقره في مَلهم.. مُنْتِج هولندي يبيع نصف صقوره في يومين بالمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور

ويرى الهولندي جاركو كينجما، صاحب مزرعة (Kingma Falcons)، أن المزاد فرصة مميزة لعرض أفضل أنواع السلالات لمحبي الصقور، موضحاً أن هذه المشاركة الأولى له، وجاءت بعد السمعة الطيبة التي اكتسبها المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور في أوساط الصقارين حول العالم، إلى جانب الخدمات الكبيرة التي يقدمها نادي الصقور السعودي لإنجاح هذا الحدث المهم.

