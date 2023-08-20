بمقره في مَلهم.. مُنْتِج هولندي يبيع نصف صقوره في يومين بالمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور

تشهد النسخة الثالثة من المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور؛ الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمقره في مَلهم (شمال مدينة الرياض) مشاركة فعالة لأفضل مزارع الإنتاج حول العالم، في ملتقى ثقافي واقتصادي للمنتجين والصقارين، بما يعزز هذا الموروث الحضاري، ويجعل من المملكة محور التقاء لهذا الإرث العريق.
ويرى الهولندي جاركو كينجما، صاحب مزرعة (Kingma Falcons)، أن المزاد فرصة مميزة لعرض أفضل أنواع السلالات لمحبي الصقور، موضحاً أن هذه المشاركة الأولى له، وجاءت بعد السمعة الطيبة التي اكتسبها المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور في أوساط الصقارين حول العالم، إلى جانب الخدمات الكبيرة التي يقدمها نادي الصقور السعودي لإنجاح هذا الحدث المهم.
وأوضح جاركو أنه باع 50% من معروضه، حيث يشارك بـ12 صقراً ونجح في بيع 6 صقور خلال أقل من يومين، واصفاً حركة البيع بالممتازة، مشيدًا بحرص أبناء المملكة على الحفاظ والتمسك بتراث الصقارة، ونقله للأجيال القادمة.
يذكر أن المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور يعد سوقاً موثوقة وآمنة لكل مراكز ومزارع الإنتاج المحلية والعالمية، إذ يوفر فرصاً تجارية جديدة للصقارين المحترفين عبر عرض أفضل سلالات الصقور، وقد حقق في النسختين السابقتين مبيعات تتجاوز 10 ملايين ريال لقاء أكثر من 800 صقر.
ويقدم المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور بنسخته الثالثة للصقارين والمهتمين، مئات الصقور من نخبة السلالات، في حدث هو الأضخم من نوعه في المنطقة، يحافظ على تراث وتقاليد الصقارة وتعزيزها على مستوى المملكة، كما يدعم مزارع الإنتاج، سعياً إلى تعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية للصقور والصقارين.