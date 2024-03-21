تدشين المعرض السنوي "مع الحبيب كهاتين 2" في ساحة جامع الراجحي بمكة

افتتحت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة "كهاتين" معرض "مع الحبيب كهاتين 2"، في ساحة مسجد عائشة الراجحي بحي النسيم في مكة المكرمة، والذي يستمر لمدة شهر رمضان المبارك للعام 1445هـ.
ويحكي هذا المعرض قصة "كهاتين" ودورها على امتداد 28 سنة في خدمة أبنائها الأيتام وأسرهم، بالإضافة الى تعريف الزوار بطريقة البحث الاجتماعي للأسر وتسجيلهم كمستفيدين في الجمعية، واستعراض بعض المبادرات والمشاريع والإحصائيات والأرقام عن عدد الأيتام وأسرهم الذين تجاوز عددهم 11 ألف مستفيد.
وحضر الافتتاح نائب مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة أ. محمد الشهري والرئيس التنفيذي لمجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة مكة المكرمة محمد العاطفي وعدداً من أعضاء مجلس إدارة الجمعية وأعضاء الجمعية العمومية، وبعض الشركاء والمشاركين في إقامة المعرض، واطلعوا على الخدمات المقدمة للأيتام وأسرهم والتي من خلالها تهدف الجمعية إلى توفير خدمات التأهيل والتمكين وبناء المهارات الحياتية لمتسفيديها.
ويتضمن المعرض مشاركة بعض المواهب والمبدعين من الأيتام وركن خاص للألعاب للأطفال والزوار وبعض المسابقات التنشيطية للزوار وتكريم الجهات المشاركة في المعرض.