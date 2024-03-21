تدشين المعرض السنوي "مع الحبيب كهاتين 2" في ساحة جامع الراجحي بمكة

ويحكي هذا المعرض قصة "كهاتين" ودورها على امتداد 28 سنة في خدمة أبنائها الأيتام وأسرهم، بالإضافة الى تعريف الزوار بطريقة البحث الاجتماعي للأسر وتسجيلهم كمستفيدين في الجمعية، واستعراض بعض المبادرات والمشاريع والإحصائيات والأرقام عن عدد الأيتام وأسرهم الذين تجاوز عددهم 11 ألف مستفيد.