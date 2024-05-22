بالصور.. "الحج" تدشن الخطة الإستراتيجية للدورة الثالثة للمجلس التنسيقي لمنشآت حجاج الداخل

دشن نائب وزير الحج والعمرة د. عبدالفتاح بن سليمان مشاط، الخطة الإستراتيجية للدورة الثالثة للمجلس التنسيقي لمنشآت حجاج الداخل "متحد" لعام 2024م، وإطلاق أعمال مكتب إدارة المشاريع PMO "منهاج متحد"، بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة "متحد" ومديري عموم منشآت خدمة حجاج الداخل.
وأكد نائب وزير الحج والعمرة في كلمته الدور المحوري الذي يقوم به المجلس في تقديم المبادرات النوعية لتطوير الأعمال، وصناعة التحول في خدمة الحجاج بتقديم خدمات متجددة ومتنوعة من خلال عمل مؤسسي يعمل عليه المجلس التنسيقي للاستدامة كركيزة أساسية لتحقيق أداء النسك براحة وطمأنينة وتعزيز إثراء التجربة للحاج بخدمات مريحة في التنقل والإقامة، مشيرًا إلى أهمية العمل التشاركي بين الوزارة والمجلس لخدمة ضيوف الرحمن.
من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل (متحد) الدكتور ساعد بن سعيد الجهني أن وزارة الحج والعمرة قد أسهمت في تمكين الجهات التابعة لها عبر هيكل أكثر مرونة من خلال برامج التحول الرقمي، وتنسيق الجهود التطويرية التي يضطلع بها المجلس التنسيقي في خطته الاستراتيجية، ليكون حج هذا العام أنموذجًا في تميزه بما يحقق مستهدفات رؤية 2030 عبر تقديم خدمات ذات جودة عالية للحجاج وخلق تجربة روحانية ثرية.
يُذكر أن الخطة الإستراتيجية للمجلس التنسيقي لمنشآت حجاج الداخل (متحد) تركز على تطوير حلول وخدمات مبتكرة بمعايير عالمية؛ للإسهام في تحقيق رحلة روحانية خالدة لضيوف الرحمن، والعمل على قيادة جهود موحدة لتحقيق الاستدامة لمنشآت خدمة حجاج الداخل، بما يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.