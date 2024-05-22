بالصور.. "الحج" تدشن الخطة الإستراتيجية للدورة الثالثة للمجلس التنسيقي لمنشآت حجاج الداخل

من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل (متحد) الدكتور ساعد بن سعيد الجهني أن وزارة الحج والعمرة قد أسهمت في تمكين الجهات التابعة لها عبر هيكل أكثر مرونة من خلال برامج التحول الرقمي، وتنسيق الجهود التطويرية التي يضطلع بها المجلس التنسيقي في خطته الاستراتيجية، ليكون حج هذا العام أنموذجًا في تميزه بما يحقق مستهدفات رؤية 2030 عبر تقديم خدمات ذات جودة عالية للحجاج وخلق تجربة روحانية ثرية.