اكتمال تنفيذ المرحلة الأولى لتصعيد حجاج شركة "إثراء الخير" لمشعر منى بنجاح تام

أكملت شركة (إثراء الخير لخدمات الحجاج)، إحدى شركات مطوفي حجاج الدول الإفريقية غير العربية، بنجاح تام تنفيذ المرحلة الأولى من تصعيد حجاجها إلى مشعر منى؛ لقضاء يوم التروية (اليوم الجمعة 8 من ذي الحجة 1445هـ).
وتمت العملية بمتابعة مباشرة من رئيس مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج الدول الإفريقية غير العربية لأرباب الطوائف، الدكتور أحمد عباس سندي.
وأوضح رئيس اللجنة التنفيذية لأعمال الحج بشركة (إفريقيا غير العربية)، الأستاذ موفق منصور جمال، أن رحلة تصعيد الحجاج من مكة المكرمة إلى منى في مرحلتها الأولى تمت بنجاح كبير -ولله الحمد-، بفضل الإمكانات التي وفرتها القيادة الرشيدة -أيدها الله- في مختلف المجالات، ولاسيما المواصلات وشبكات الطرق، بما في ذلك الأنفاق والجسور.
من جهته، أكد المهندس عمار رشاد قاري، الرئيس التنفيذي لشركة (إثراء الخير)، أن حجاج الشركة استقروا في صعيد منى بكل يسر وطمأنينة، وسط أجواء روحانية متميزة.
وأضاف بأنه تم توفير جميع الخدمات داخل المخيمات، بما في ذلك مياه الشرب والعصائر والوجبات الغذائية.
ويعكس نجاح تصعيد حجاج (إثراء الخير) الجهود المستمرة والتعاون الوثيق بين الشركة ووزارة الحج والعمرة؛ لضمان سلامة وراحة الحجاج، وتوفير كل ما يلزمهم لأداء مناسكهم بيسر وسهولة، مع التركيز على تحقيق أعلى مستويات الخدمة والرعاية لضيوف الرحمن.