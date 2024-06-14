اكتمال تنفيذ المرحلة الأولى لتصعيد حجاج شركة "إثراء الخير" لمشعر منى بنجاح تام

وأوضح رئيس اللجنة التنفيذية لأعمال الحج بشركة (إفريقيا غير العربية)، الأستاذ موفق منصور جمال، أن رحلة تصعيد الحجاج من مكة المكرمة إلى منى في مرحلتها الأولى تمت بنجاح كبير -ولله الحمد-، بفضل الإمكانات التي وفرتها القيادة الرشيدة -أيدها الله- في مختلف المجالات، ولاسيما المواصلات وشبكات الطرق، بما في ذلك الأنفاق والجسور.