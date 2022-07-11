مفتي المملكة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم الحج 1443هـ

وقال سماحة المفتي في كلمة له، إن مناسك حج هذا العام جرت في سهولة ويسر وسلام ولله الحمد، وتمكن الحجيج من أداء الشعائر في أمانة وفي مناخ صحي كامل، نظرًا للجهود التي بذلتها سلطات الحج في المملكة العربية السعودية لتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة لضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم دون عقبات أو صعوبة، وذلك بتوجيهات مباشرة ومستمرة من القيادة الرشيدة، التي لم تدخر جهدًا في تيسير الحج وخروج الموسم على الوجه الأكمل، فجزاها الله خيرًا عن الإسلام والمسلمين.