ولي العهد يلتقي الرئيس الإيراني ويبحث معه تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في العاصمة القطرية الدوحة اليوم على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة، الرئيس الدكتور مسعود بزشکيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد المرافق له.