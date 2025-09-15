ولي العهد يلتقي الرئيس الإيراني ويبحث معه تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في العاصمة القطرية الدوحة اليوم على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة، الرئيس الدكتور مسعود بزشکيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد المرافق له.
وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه العلاقات بين البلدين، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة، والجهود الكفيلة بتعزيز الأمن والاستقرار فيها.
حضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، و سكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد.