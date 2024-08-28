المملكة تستضيف قادة الاقتصاد الرقمي من 160 دولة في منتدى حوكمة الإنترنت

تستعد الرياض لاستضافة المنتدى العالمي لحوكمة الإنترنت (IGF) في دورته الـ (19) بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات، خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر 2024، الذي يجتمع فيه خبراء العالم بأكثر من 10,000 مشارك من 160 دولة، وبما يزيد على 1,000 متحدث دولي، وأكثر من 300 جلسة وورشة عمل، لمناقشة وصياغة التوجهات والسياسات الدولية حول مستجدات حوكمة الإنترنت، والتوافق عليها بشكل تشاركي بين الحكومات والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي.