"البيئة" ترعى مذكرة تعاون لإنشاء وتشغيل بيوت محمية بمساحة 30 هكتارًا

ووقّع المذكرة في مقر فرع الوزارة في الرياض اليوم كلٌّ من رئيس مجلس الإدارة لشركة المحايد القابضة المهندس سعد الغييثي، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإدارة البيوت المحمية والتسويق الزراعي المهندس محمد الرشيد, حيث يتعاون الطرفان في تطوير وإنشاء وتشغيل بيوت محمية بمساحة (30) هكتارًا، والبدء بتطوير وتشغيل (5) هكتارات في المرحلة الأولى، والعمل على تنفيذ أساليب متطورة يتم من خلالها إدخال مادة بديلة للزجاج ذات كفاءة عالية سيتم تطبيقها للمرة الأولى في الشرق الأوسط، مع مراعاة ادخال الأنظمة الحديثة في إدارة وتشغيل المشروع لتقليل استهلاك المياه والطاقة، حيث رصدت شركة المحايد القابضة للاستثمار مايتجاوز (180) مليون ريال على مدى العشر سنوات القادمة للاستثمار في القطاع الزراعي.