تَظاهرة اقتصادية تُجسد شهرة القصيم.. "العمري": شباب بريدة وراء نجاح أشهر مهرجان للتمور في العالم

ويضيف "العمري": "هذا المهرجان أشهر كرنفال للتمور المعروضة في العالم؛ إذ تشتهر منطقة القصيم بنخيلها الذي يضخ نتاج التمور عبر أكثر من ثمانية ملايين نخلة تحتضنها المنطقة، التي تشتهر بأجود أنواع التمور، ويسجل المهرجان هذا العام 1446هـ حضورًا مميزًا ومتجددًا بفعاليات جديدة وبرامج ثرية متنوعة؛ مما سيسهم في تنشيط حركة السوق اليومية، وتنوع الأنشطة المصاحبة التي تشكل مع التظاهرة الاقتصادية تظاهرة اجتماعية عبر مشاركة الأسرة والطفل وحتى الشباب في فعاليات أكسبت المهرجان روحًا متنوعة، تُرضي شرائح المجتمع كافة.. والمهرجان لم يعد يجذب المتسوقين من مختلف مناطق المملكة فحسب؛ بل تعدى ذلك إلى أنه أصبح مقصدًا لزيارة المقيمين والسياح الأجانب الذين يزورون المهرجان يوميًّا ويلتقطون الصور ويوثقونها في مواقع التواصل، كما حظي المهرجان باهتمام كبير من القنوات الفضائية العربية والأجنبية التي قدمت عدة تقارير عنه".