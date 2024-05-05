إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين بفصلهما.. التوأم السيامي "عائشة وأكيزا" يصل المملكة اليوم

واطمأن السفير على صحة الطفلتين، مشيراً إلى أن هذه المبادرة الملكية تأتي في إطار جهود مملكة الإنسانية الدولية، وتعزيزًا لعلاقات الصداقة المتميزة بين حكومتَي وشعبَي البلديْن الصديقيْن، وقد أصبحت المملكة رائدة في مجال العمل الإنساني، داعياً أن تُكلل هذه العملية بالنجاح.