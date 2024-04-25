السعودية ونيكاراغوا توقعّان مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية

وحضر اللقاء وتوقيع مذكرة التفاهم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة المكسيكية وغير المقيم لدى جمهورية نيكاراغو هيثم بن حسن المالكي، ومدير عام مكتب نائب وزير الخارجية مطشر العنزي.