السعودية ونيكاراغوا توقعّان مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية

التقى نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم بالوزير المستشار لرئيس جمهورية نيكاراغوا للسياسات والعلاقات الدولية إيبان لارا بالاسيوس، ونائبة وزير الخارجية أرليت كريستينا مارينكو، بمقر وزارة العلاقات الخارجية بالعاصمة ماناجوا.
وشهد اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين المملكة ونيكاراغوا وسبل تعزيزها في شتى المجالات.
ووقّع الجانبان على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية المملكة العربية السعودية، وجمهورية نيكاراغوا.
وحضر اللقاء وتوقيع مذكرة التفاهم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة المكسيكية وغير المقيم لدى جمهورية نيكاراغو هيثم بن حسن المالكي، ومدير عام مكتب نائب وزير الخارجية مطشر العنزي.