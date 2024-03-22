متنزه الخيال في السعودية.. القدية ستحتضن أول مدينة "دراغون بول" في العالم

وقالت الشركة في بيان صحفي، نقلته رويترز، إن المتنزه، الذي يتمحور حول عالم شخصية لاعب الفنون القتالية جوكو الخيالية وأصدقائها، سيكون جزءًا من مشروع القدية للاستثمار بالقرب من الرياض.