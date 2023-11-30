سفير الصين يزور هيئة تطوير المناطق الجبلية بجازان

استقبل مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، المهندس ظافر بن عايض الفهاد، في مقرّ الهيئة سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة، السيد "تشن وي تشينغ" والوفد المرافق له.
جرى خلال اللقاء استعراض دور الهيئة في تطوير المناطق الجبلية، ومناقشة الفرص الاستثمارية، وبحث سبل التعاون لتطوير بعض الوجهات السياحية والثقافية في مواقع تابعة للهيئة، ومواقع أخرى بالمحافظات الجبلية بمنطقة جازان.
وقد نوّه مدير عام الهيئة إلى دعم أمير منطقة جازان نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في المنطقة، والعمل التكاملي للإسهام في دفع الجهود التنموية والاقتصادية لأعلى المستويات، وخلق فرص عمل لأبناء المنطقة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.
وفي نهاية الزيارة قام السفير الصيني وزوجته بغرس شتلة بنّ بمحطة التجارب الزراعية التابعة للهيئة؛ مساهمة منه في مبادرتَيْ سمو ولي العهد "مبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط"، عبّر بعدها السفير عن إعجابه الشديد بإنجازات الهيئة والتطوير المستمرّ الذي تشهده منطقة جازان صناعيًّا وسياحيًّا وزراعيًّا، وقدّم شكره وتقديره لمنسوبي الهيئة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.