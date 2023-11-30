سفير الصين يزور هيئة تطوير المناطق الجبلية بجازان

وفي نهاية الزيارة قام السفير الصيني وزوجته بغرس شتلة بنّ بمحطة التجارب الزراعية التابعة للهيئة؛ مساهمة منه في مبادرتَيْ سمو ولي العهد "مبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط"، عبّر بعدها السفير عن إعجابه الشديد بإنجازات الهيئة والتطوير المستمرّ الذي تشهده منطقة جازان صناعيًّا وسياحيًّا وزراعيًّا، وقدّم شكره وتقديره لمنسوبي الهيئة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.