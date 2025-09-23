بعد قليل.. إقامة صلاة الغائب على مفتي المملكة في الحرمين وجميع مساجد المملكة

تُقام بعد صلاة العصر اليوم صلاة الغائب على سماحة المفتي العام للمملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ – رحمه الله – في المسجد الحرام والمسجد النبوي وجميع مساجد المملكة، وذلك إنفاذًا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
ويجسّد هذا التوجيه الكريم المكانة الكبيرة التي حظي بها الفقيد – رحمه الله – وما قدّمه خلال مسيرته العلمية والشرعية من جهود بارزة في خدمة الدين والوطن والأمة الإسلامية.
وقد نعته الأوساط العلمية والدعوية بوصفه أحد أبرز العلماء الذين أسهموا في ترسيخ النهج الوسطي وتعزيز مكانة المملكة الدينية.
سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه والشعب السعودي الكريم الصبر والسلوان.