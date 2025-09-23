بعد قليل.. إقامة صلاة الغائب على مفتي المملكة في الحرمين وجميع مساجد المملكة

تُقام بعد صلاة العصر اليوم صلاة الغائب على سماحة المفتي العام للمملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ – رحمه الله – في المسجد الحرام والمسجد النبوي وجميع مساجد المملكة، وذلك إنفاذًا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.