"بيوت السعودية" تستعرض أحدث التقنيات العقارية لتسهيل عملية البحث عن العقارات في معرض سيتي سكيب العالمي

وتهدف الشركة إلى التوسع في تقديم الخدمات والتعريف بما تقدمه منصة بيوت السعودية من خدمات حيث تجمع من الشركات العقارية والمطورين العقاريين والمكاتب العقارية وملاك العقارات مع الباحثين عن العقار سواء كانوا مشترين او مستأجرين او مستثمرين لتلبية كافة طلباتهم بطريقة بسيطة وميسرة. حيث تمكن المنصة بيوت السعودية من الوصول إلى آلاف المستخدمين والباحثين عن كافة أنواع العقارات السكنية والتجارية من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق بيوت السعودية حيث توفر تجربة بحث متكاملة وسهلة لتحسين تجربة البحث عن العقارات من خلال توفير مجموعة من الأدوات والخدمات التي تساعد وكلاء العقارات على فهم متطلبات عملائهم وخدمتهم بشكلٍ أفضل.