"بيوت السعودية" تستعرض أحدث التقنيات العقارية لتسهيل عملية البحث عن العقارات في معرض سيتي سكيب العالمي

تستعرض شركة "بيوت السعودية" الرائدة في تسويق العقارات بالشرق الأوسط - التابعة لمجموعة دوبيزل- أحدث التقنيات العقارية التي تقدمها لزوار معرض سيتي سكيب العالمي.
إضافة إلى عدد من الوحدات العقارية المتنوعة حيث تهدف المنصة إلى تطوير وتعزيز تجربة التسويق العقاري وتسهيل عملية البحث عن العقارات في مختلف مناطق المملكة.
وتشمل التقنيات المعروضة عرض الوحدات السكنية بالواقع الافتراضي واستخدام أدوات البحث كأداة "سيرتش 2" والتي تمكن من البحث عن العقارات بالقرب من الأماكن المفضلة بالاعتماد على مدة القيادة، وتهدف إلى تطوير وتعزيز تجربة التسويق العقاري وتسهيل عملية البحث عن العقارات في مختلف مناطق المملكة.
وتتميز أداة البحث بإمكانية البحث عن العقارات بناء على المكان الذي يرغب الباحث بأن يكون بقربه حيث تشمل حساب وقت القيادة بين العقار الذي سيسكنه وبين مقر العمل أو المكان المفضل له كما تشمل أداة البحث عدداً من التصنيفات منها ميزانية الباحث عن عقار.
وتهدف الشركة إلى التوسع في تقديم الخدمات والتعريف بما تقدمه منصة بيوت السعودية من خدمات حيث تجمع من الشركات العقارية والمطورين العقاريين والمكاتب العقارية وملاك العقارات مع الباحثين عن العقار سواء كانوا مشترين او مستأجرين او مستثمرين لتلبية كافة طلباتهم بطريقة بسيطة وميسرة. حيث تمكن المنصة بيوت السعودية من الوصول إلى آلاف المستخدمين والباحثين عن كافة أنواع العقارات السكنية والتجارية من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق بيوت السعودية حيث توفر تجربة بحث متكاملة وسهلة لتحسين تجربة البحث عن العقارات من خلال توفير مجموعة من الأدوات والخدمات التي تساعد وكلاء العقارات على فهم متطلبات عملائهم وخدمتهم بشكلٍ أفضل.
وتسعى شركة بيوت أن تحتل المرتبة الاولى ضمن تطبيقات السوق العقاري في السعودية عبر تقديم تجربة مرنة و مجموعة واسعة من العقارات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية للمستخدمين.