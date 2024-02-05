عبر منصة استطلاع.. طرح مشروع لإلزام سائقي مركبات توصيل الطلبات غير السعوديين بزي موحَّد

طرحت الهيئة العامة للنقل عبر منصة استطلاع مشروعًا للزي الموحَّد لسائقي مركبات توصيل الطلبات في نشاط توجيه المركبات لنقل البضائع "توصيل الطلبات عبر التطبيقات الإلكترونية"، مبينة أن الهدف من ذلك هو توحيد مظهر السائقين بما يتوافق مع اللوائح والأنظمة ذات العلاقة بالذوق العام؛ ما يساهم في رفع جودة الخدمات المقدمة في القطاع، والارتقاء بالمظهر العام لهذا النشاط الحيوي الذي يخدم فئة كبيرة من المواطنين والمقيمين والسياح.