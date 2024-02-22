بمساحة 80 ألف م2.. "أمانة جدة" تطلق مشروع تطوير المنطقة المحيطة بـ"مشتل حراء"

وأشارت إلى أن المشروع يضم ممشى رياضيًّا ومسارًا للدراجات، ومسارًا خاصًّا بالمكفوفين، ومسطحات زراعية، ومنطقة ألعاب للأطفال، ومناطق مخصصة لممارسة الرياضة والاحتفالات، وأخرى للجلوس، ومناطق استثمارية، بالإضافة إلى أعمدة إنارة، ومواقف للسيارات ومنطقة تشجير ومعابر للمشاة؛ مما يعزز التنوع والاستدامة في استخدام المساحات.