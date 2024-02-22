بمساحة 80 ألف م2.. "أمانة جدة" تطلق مشروع تطوير المنطقة المحيطة بـ"مشتل حراء"

أطلقت أمانة محافظة جدة مشروع تطوير المنطقة المحيطة بمشتل حراء، ضمن جهودها الرامية لتحسين جودة الحياة وتطوير المدينة.
وأوضحت الأمانة أن المشروع يقع في حي السلامة، ضمن نطاق بلدية جدة الجديدة، ممتدًا بين شارعي محمد عبد رضا وأحمد زينل، بطول 700 متر، وبإجمالي مساحة تطوير تفوق 80 ألف م2.
وأشارت إلى أن المشروع يضم ممشى رياضيًّا ومسارًا للدراجات، ومسارًا خاصًّا بالمكفوفين، ومسطحات زراعية، ومنطقة ألعاب للأطفال، ومناطق مخصصة لممارسة الرياضة والاحتفالات، وأخرى للجلوس، ومناطق استثمارية، بالإضافة إلى أعمدة إنارة، ومواقف للسيارات ومنطقة تشجير ومعابر للمشاة؛ مما يعزز التنوع والاستدامة في استخدام المساحات.
ويأتي هذا المشروع ضمن مبادرات أمانة جدة التطويرية لأنسنة المدينة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030؛ حيث يهدف إلى استغلال الفراغات المهدرة وتحويلها إلى مساحة ترفيهية متكاملة، تُسهِم في تعزيز رفاهية المجتمع وتوفير بيئة مثلى ومستدامة للسكان والزائرين.