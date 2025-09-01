البلوي: توجيه ولي العهد للوزير بالجلوس مع المواطنين يعكس النهج الثابت للقيادة

أكد الكاتب الصحفي جميل البلوي في افتتاحية صحيفة الرياض أهمية توجيهات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي بزيارة المناطق والجلوس مع المستفيدين من خدمات الوزارة والاستماع إلى احتياجاتهم وتطلعاتهم. واعتبر أن هذا التوجيه يجسد النهج الثابت الذي تتبناه القيادة الرشيدة في العناية بالمواطنين والمقيمين على أرض المملكة.
وأشار البلوي إلى أن خدمة المواطن تمثل أولوية قصوى، وأن التواصل المباشر معه والوقوف على متطلباته يعكسان منهج عمل تعتمده مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية. وأضاف أن النجاحات التي تحققت بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد أسست لمرحلة تاريخية من البناء والتنمية والازدهار، ورسخت اللحمة الوطنية وعمّقت الروابط بين القيادة والشعب.
وختم البلوي مؤكداً أن المواطنين يبادلون القيادة الحب والولاء، ويترجمون هذا الاهتمام عبر الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية، مشيراً إلى أن هذا النهج سيجعل المملكة رائدة في التنمية والازدهار، وواجهة مشرّفة للعالمين العربي والإسلامي.