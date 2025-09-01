البلوي: توجيه ولي العهد للوزير بالجلوس مع المواطنين يعكس النهج الثابت للقيادة

أكد الكاتب الصحفي جميل البلوي في افتتاحية صحيفة الرياض أهمية توجيهات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي بزيارة المناطق والجلوس مع المستفيدين من خدمات الوزارة والاستماع إلى احتياجاتهم وتطلعاتهم. واعتبر أن هذا التوجيه يجسد النهج الثابت الذي تتبناه القيادة الرشيدة في العناية بالمواطنين والمقيمين على أرض المملكة.