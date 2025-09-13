بالفيديو.. ذوو سطام الشمري يروون تفاصيل الفاجعة: فقدنا أخًا كريم الخُلق والطباع

من جانبه، قال شقيق المتوفى، ناهي بن فيحان الأسلمي، الذي أصيب في الحادث ذاته: "المصاب جلل، لكننا صابرون ومحتسبون، ووقوف مسؤولي المنطقة معنا، وحضور المشيعين للصلاة والدفن خفف عنا الكثير"، مؤكدًا أن شقيقه كان معروفًا بسيرته الطيبة في عمله العسكري، وترك أثرًا حسنًا لدى كل من عرفه.