زمزم وتمور وأزياء.. "هدايا الحجاج".. أسعار تتباين وأقارب تنتظر والذكرى باقية

وتنشط، خلال موسم الحج، مبيعات الزيّ السعودي، إذ توفّر محالّ الملابس الرجالية أصنافًا عديدة من الثياب والشمغ المصنوعة محليًا، بأسعار متفاوتة، يُقبل الحجاج على شرائها كهدايا لذويهم؛ تخليدًا لذكرى زيارتهم، إضافة إلى عشرات الأنواع من التمور الفاخرة التي تنتج محليًا في مزارع المدينة المنورة، وتقوم الشركات والمعامل المرخصة بتعبئتها وتغليفها بجودة عالية، مثل تمور العجوة، والعنبرة، والصفاوي، والصقعي، والسكري وغيرها من الأصناف، إضافة إلى العديد من منتجات الأغذية والسلع ضمن مبادرة "صُنِعَ في المدينة" في حين تجذب أسواق الملابس ومحلات الذهب السيدات الزائرات من مختلف الجنسيات؛ لشراء ما خفّ وزنه وغلا ثمنه من المجوهرات التي تنتجها شركات سعودية بمواصفات وجودة تضاهي بيوت الخبرة العالمية، وتلبي احتياجات مختلف الأعمار والأذواق.