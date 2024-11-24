"بر جدة" تشارك في مبادرة "تمكين وأثر" لتأهيل الأسر والأيتام للعمل في مجال تنسيق الورود وتنظيم الحفلات

من جهتها تحدثت مالكة مؤسسة أفراح العطار الأستاذة عواطف العطار في كلمتها عن مراحل هذه المبادرة، مؤكدة أن الورود تحمل قيمة رمزية تشير الى الحب والجمال والإحساس، لذا جاء اختيار هذه الفئات من الأسر والأيتام وتهيئتهم من خلال التدريب للعمل في هذا المجال الذي يلبي احتياجات الأسر السعودية وفق تصاميم إبداعية والذي سيمتد الى كل مدن المملكة، وقدمت العطار شكرها لإدارة الجمعية على تفاعلها مع هذه المبادرة وتقديم كل التسهيلات في سبيل تنفيذها.