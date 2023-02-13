أشبه بالخيال.. طيار سعودي يرافق "الطبق الطائر" 36 ألف قدم.. و"أفلح يا فهد" جعلته يتراجع

وتابع: "قمت بالدوران نحو الطائرة واعتراضها لأرى ما هي، وحتى الآن أقول إنها طائرة. كنت وقتها على ارتفاع 20 ألف قدم، وجاء ناصر من خلفي، فأصبحت أنا في المنتصف والكائن على يميني، فاتجهت نحوه، وحاولت أن أصيده بالرادار، وبدأ هذا الكائن يقترب أكثر، وبدأت الصورة تتضح".