"لجنة الإعلام والتوعية المصرفية" ترفع الوعي المالي لدى منسوبي وزارة الرياضة بمحاضرة عن الادخار وتخطيط الميزانية

في سياق جهودها لتمكين مختلف شرائح المجتمع من اكتساب مهارات الإدارة المالية الشخصية، نظّمت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية محاضرة توعوية بعنوان "الادخار وتخطيط الميزانية الشخصية"، استهدفت منسوبي وزارة الرياضة، بهدف تعزيز ممارسات التخطيط المالي والوعي بسلوكيات الادخار.
قدّم المحاضرة الأستاذ وليد قرملي، مدير أول الالتزام الرقمي في مصرف الراجحي، حيث استعرض أساسيات إعداد الميزانية الشخصية، وأفضل الممارسات للادخار، وأهمية تحديد الأهداف المالية بما يتناسب مع الدخل والالتزامات. كما تناول أثر التخطيط المالي على جودة الحياة وتحقيق الاستقرار المالي على المدى البعيد.
وقد حضرت المحاضرة الأستاذة دينا الموح، مدير مشروع أول وأمين سر لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، مؤكدةً أهمية هذه المبادرات في تعزيز الوعي المالي، ودور اللجنة في بناء شراكات فعالة مع الجهات الحكومية لنشر المعرفة المصرفية بطرق عملية وملائمة للفئات المستهدفة.
وشهدت المحاضرة تفاعلًا ملحوظًا من الحضور، الذين ناقشوا التحديات اليومية في إدارة الميزانية الشخصية، وطرحوا استفسارات متنوعة حول آليات الادخار واتخاذ قرارات مالية أكثر وعيًا.
وتُعد هذه المحاضرة جزءًا من سلسلة لقاءات تثقيفية تهدف إلى ترسيخ مفاهيم الاستقلال المالي وتعزيز المهارات المصرفية لدى الأفراد، بما يسهم في رفع كفاءة التعامل مع الموارد المالية وتحقيق استدامة على المستوى الشخصي.