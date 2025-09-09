"لجنة الإعلام والتوعية المصرفية" ترفع الوعي المالي لدى منسوبي وزارة الرياضة بمحاضرة عن الادخار وتخطيط الميزانية

قدّم المحاضرة الأستاذ وليد قرملي، مدير أول الالتزام الرقمي في مصرف الراجحي، حيث استعرض أساسيات إعداد الميزانية الشخصية، وأفضل الممارسات للادخار، وأهمية تحديد الأهداف المالية بما يتناسب مع الدخل والالتزامات. كما تناول أثر التخطيط المالي على جودة الحياة وتحقيق الاستقرار المالي على المدى البعيد.