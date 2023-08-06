فتح باب التسجيل في برنامج "جدير" لتأهيل المتميزين من حديثي التخرج

ويشمل التدريب عددًا من المجالات في الإدارة والأعمال، والموارد البشرية، والمجالات التقنية، والمالية، والقانونية وغيرها، ويمكن للمتميزين من حديثي التخرج التسجيل في البرنامج من خلال موقع الوزارة الرسمي أو عبر منصة "مسار" بالدخول على خدمة النفاذ الوطني الموحد: https://www.hrsd.gov.sa/ar/ministry/about-ministry/jobs