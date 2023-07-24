المنتجون السعوديون يتأهبون للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2023

وأكد نواف المعيقلي، أحد منتجي الصقور المشاركين في النسخة المقبلة للمزاد، أن نادي الصقور السعودي نجح بشكل لافت في إعادة الشغف للمنتجين من خلال الخدمات الكبيرة والتسهيلات التي يقدمها، مشيرًا إلى أنه شارك في النسخة الماضية من المزاد إلا أن مشاركته في النسخة المقبلة ستكون مختلفة؛ إذ كان التحضير لها مبكرًا، والحماس أكبر بعد التعامل الراقي والدعم الكبير اللذين قدمهما النادي للمنتجين.