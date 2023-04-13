السعودية تدعم استقرار سوريا وأمنها وعودة اللاجئين

تأتي زيارة وزير الخارجية السوري للمملكة في إطار حرص الرياض على عودة دمشق إلى الحضن العربي؛ في إطار الحل السياسي الذي يعزز استقرار سوريا وأمنها، ويؤكد المواقف الثابتة للسعودية تجاه أشقائها العرب.
وتهدف دعوة المملكة لوزير الخارجية السوري لزيارتها إلى مناقشة الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وهويتها العربية وسلامة أراضيها.
وكانت المملكة ولا تزال منذ بداية الأزمة السورية، داعمةً لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية؛ حيث إن استقرار سوريا وأمنها من شأنه الإسراع في إنهاء الأزمة في الداخل السوري، والإسهام في عودة اللاجئين السوريين إلى مناطقهم، وتوفير البيئة المناسبة لوصول المساعدات الإنسانية لجميع المناطق في سوريا.
ورحب بيان سعودي- سوري ببدء إجراءات استئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية بين البلدين، وأعرب وزير خارجية سوريا فيصل المقداد عن تقديره لجهود السعودية لإنهاء الأزمة السورية، كما شكر فيصل المقداد السعودية على تقديمها المساعدات الإنسانية لمتضرري الزلزال.
في سياق متصل، تلقّى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اتصالًا هاتفيًا من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، وجرى خلال الاتصال، بحث سبل إيجاد حل سياسي للأزمة السورية والجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي لسوريا في هذا الشأن.