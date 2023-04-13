السعودية تدعم استقرار سوريا وأمنها وعودة اللاجئين

في سياق متصل، تلقّى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اتصالًا هاتفيًا من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، وجرى خلال الاتصال، بحث سبل إيجاد حل سياسي للأزمة السورية والجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي لسوريا في هذا الشأن.