"آل الشيخ" يستعرض في الرباط جهود السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين ونشر الوسطية والاعتدال

استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مقر إقامته بالعاصمة الرباط، رئيس المجلس العلمي المحلي السيد محمد الصباني، وعضو الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى وإمام وخطيب مسجد الإحسان بالرباط السيد سعيد آيت اد، وذلك على هامش زيارته الرسمية لمملكة المغرب تلبية للدعوة الموجهة من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية للمشاركة في الندوة المشتركة بعنوان "الجهود العلمية المعاصرة لمدافعة الغلو وتحقيق الوسطية".