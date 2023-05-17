"آل الشيخ" يستعرض في الرباط جهود السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين ونشر الوسطية والاعتدال

استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مقر إقامته بالعاصمة الرباط، رئيس المجلس العلمي المحلي السيد محمد الصباني، وعضو الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى وإمام وخطيب مسجد الإحسان بالرباط السيد سعيد آيت اد، وذلك على هامش زيارته الرسمية لمملكة المغرب تلبية للدعوة الموجهة من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية للمشاركة في الندوة المشتركة بعنوان "الجهود العلمية المعاصرة لمدافعة الغلو وتحقيق الوسطية".
وأكد آل الشيخ في مستهل اللقاء حرص القيادة الرشيدة بالسعودية على كل ما يعزز العلاقات الأخوية مع مملكة المغرب الشقيقة في مختلف المجالات، ولاسيما ما يتعلق بالعمل الإسلامي. كما استعرض جهود السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين، ونشر الوسطية والاعتدال، ونبذ الغلو والتطرف.
ونوه خلال اللقاء بأهمية دور العلماء في تلمُّس حاجات المسلمين، وتوعية الناس وتبصيرهم في أمور دينهم، والسعي الدؤوب لنشر الإسلام الصحيح وفق القرآن الكريم والسنة المطهرة ومنهج الاعتدال والوسطية.
من جانبه، نوه رئيس المجلس العلمي المحلي بالرباط بهذه الزيارة التاريخية، وسعادتهم بلقاء الوزير، والاستفادة من توجيهاته ونصائحه لخدمة المسلمين في المملكة المغربية. مثمنًا الجهود الكبيرة التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين، وجهود السعودية في مساعدة شعوب العالم، وتقديم العون لهم.
حضر اللقاء من الجانب السعودي القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية نائب السفير معيض بن عيدالسلمي، ووكيل وزارة الشؤون الإسلامية للشؤون الإسلامية الشيخ عواد بن سبتي العنزي.