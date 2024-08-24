أهالي مخطط فرج المساعد بـ"قويزة جدة" يعانون بسبب تدفق مياه مجهولة.. وهذا رد الشركة الوطنية

من جهة أخرى، قالت شركة المياه الوطنية: نود في البداية أن نشكر "سبق" الإلكترونية لحرصها على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه، وهي في ذلك تُسهم مع شركة المياه الوطنية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، وتوفير الراحة للمواطنين، أما بشأن تسرب المياه في حي قويزة نود أن نوضح لكم وللسادة العملاء، أنه تم الوقوف على الموقع من خلال فرق التشغيل والصيانة الميدانية واتضح أن التسربات عبارة عن مياه جوفية ومعالجتها لا تدخل ضمن نطاق أعمال الشركة.