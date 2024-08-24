أهالي مخطط فرج المساعد بـ"قويزة جدة" يعانون بسبب تدفق مياه مجهولة.. وهذا رد الشركة الوطنية

تتدفق منذ أكثر منذ أسبوعين مياه مجهولة بمخطط فرج المساعد قويزة بمحافظة جدة بشوارع الموقع، ما تسبب في تهالك طبقة الأسفلت وانتشار البعوض والروائح الكريهة، وسط مطالبات الأهالي برفع الضرر قبل تهشم طبقة الأسفلت.
حيث قال المواطن سعيد الزهراني أحد أهالي حي فرج المساعد قويزة إنهم يعانون بسبب طفح الماء في الشوارع منذ أسبوعين تم فتح أكثر من خمس بلاغات وحضور الفنيين الميدانيين إلى الموقع من دون أي نتيجة حتى الآن، حيث يعاني الأهالي وبناتهم الطالبات بسبب العبور في الطريق كون أن هذا التسرب قريب جدًا من مجمع ابتدائي ومتوسط وثانوي للبنات، وسبب ازعاجًا كبيرًا جدًا وتلفًا في جزء من الطريق بسبب المياه، مناشدًا الجهات المختصة لإنهاء المعاناة.
من جهة أخرى، قالت شركة المياه الوطنية: نود في البداية أن نشكر "سبق" الإلكترونية لحرصها على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه، وهي في ذلك تُسهم مع شركة المياه الوطنية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، وتوفير الراحة للمواطنين، أما بشأن تسرب المياه في حي قويزة نود أن نوضح لكم وللسادة العملاء، أنه تم الوقوف على الموقع من خلال فرق التشغيل والصيانة الميدانية واتضح أن التسربات عبارة عن مياه جوفية ومعالجتها لا تدخل ضمن نطاق أعمال الشركة.
وبيّنت أن الفرق الميدانية تابعت الحالة التشغيلية في المنطقة للتأكد من سلامتها، ونوهت الشركة بالإبلاغ في حال وجود أي ملاحظة عبر الفرع الإلكتروني للشركة (ebranch.nwc.com.sa)، أو عن طريق الرقم المجاني: (8004411110) أو من خلال تطبيق المياه المتوفر على (Apple Store وGoogle play).
واختتمت بأنها ترحب شركة المياه الوطنية بأي رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن ويحقق المصلحة العامة. هذا ما لزم التنويه إليه وتوضيحه.