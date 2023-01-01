تعليق الدراسة الحضورية في محافظة "مهد الذهب"

وفي السياق ذاته، أعلنت الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بالمهد تعليق التدريب الحضوري، وتحويل التدريب عن بعد ليوم غدٍ الاثنين 9/ 6/ 1444هـ لسائر المتدربين والمنسوبين، وذلك بناء على ما ورد من الجهات المختصة والمتابعة للحالة المطرية في محافظة المهد.