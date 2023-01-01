تعليق الدراسة الحضورية في محافظة "مهد الذهب"

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة مهد الذهب، تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الاثنين 9 / 6 / 1444هـ بجميع مدارس المحافظة، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.
وأوضحت الإدارة أن الدراسة ستكون عبر منصة "مدرستي" للطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.
وفي السياق ذاته، أعلنت الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بالمهد تعليق التدريب الحضوري، وتحويل التدريب عن بعد ليوم غدٍ الاثنين 9/ 6/ 1444هـ لسائر المتدربين والمنسوبين، وذلك بناء على ما ورد من الجهات المختصة والمتابعة للحالة المطرية في محافظة المهد.
كما أعلنت جامعة طيبة تحويل الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الاثنين9 / 6 / 1444هـ في مقر الجامعة بمحافظة مهد الذهب، فقط، لتكون عن بُعد عبر البلاك بورد، نظرًا للحالة المطرية المتوقعة.