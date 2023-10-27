سكان مركز "حقال أضم" يشكون بسبب إغلاق المركز الصحي أمام الحالات الطارئة

وأضاف: نحن أهالي مركز حقال نعاني أشد المعاناة، خاصة في الحالات التي تتطلب إسعافات عاجلة، مستشهداً بحادث مروري وقع الأسبوع الماضي لشخصَيْن قبل يومين، لا يبعد عن المركز الصحي إلا كيلو ونصف الكيلو متر، ومكثا ينزفان على قارعة الطريق حتى الموت، حيث رفض المركز استقبالهما، بحجة عدم استقبال أي حالة بعد منتصف الليل.