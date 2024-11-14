"أمير المدينة": ينبع مقبلة على نهضة تنموية مهمة ستعود بالنفع على الجميع

أكد الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، خلال زيارته إلى محافظة ينبع ولقائه شيوخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وجمعًا من المواطنين، بحضور المحافظ سعد السحيمي بالمركز الحضاري، أن محافظة ينبع مقبلة على نهضة تنموية مهمة ستعود بالنفع على أهل المحافظة والمنطقة بشكل خاص والمملكة بشكل عام.