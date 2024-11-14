"أمير المدينة": ينبع مقبلة على نهضة تنموية مهمة ستعود بالنفع على الجميع

أكد الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، خلال زيارته إلى محافظة ينبع ولقائه شيوخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وجمعًا من المواطنين، بحضور المحافظ سعد السحيمي بالمركز الحضاري، أن محافظة ينبع مقبلة على نهضة تنموية مهمة ستعود بالنفع على أهل المحافظة والمنطقة بشكل خاص والمملكة بشكل عام.
وأكد الأمير سلمان بن سلطان أن المحافظة تُعَد ثاني أكبر مدينة صناعية في المملكة، بفضل المقومات والمميزات النسبية لها؛ مما يؤهلها لتكون إحدى المدن المهمة في منظومة التنمية الصناعية؛ مشيرًا إلى أنها وجهة سياحية وتاريخية وثقافية.
ووجّه أمير منطقة المدينة المنورة الشكر للشركات الوطنية الرائدة والشركاء في القطاع الخاص على مساهمتهم الفاعلة والملحوظة في برامج المسؤولية الاجتماعية على مستوى محافظة ينبع.
من جهتهم، رحّب الأهالي بزيارة أمير منطقة المدينة إلى ينبع، مشيرين إلى أن جميع مناطق ومحافظات بلادنا العزيزة تنعم بالتطور والازدهار والنماء في ظل رعاية واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله- تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 لخدمة سكان وزوار المحافظة وتعزيز التنمية الاقتصادية الوطنية.