رئيس وزراء ماليزيا يصل الرياض للمشاركة في القمة بين مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين المنطقة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة ماليزيا مساعد بن إبراهيم السليم، وسفير مملكة ماليزيا لدى المملكة العربية السعودية داتوك وان زايدي وان عبدالله، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.