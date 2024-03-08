الرئيس التنفيذي لمدينة محمد بن سلمان غير الربحية: قابلية العيش بالمدن الجديدة تعتمد بشكل كبير على المدن الذكية
أكد ديفيد هنري، الرئيس التنفيذي لمدينة محمد بن سلمان غير الربحية "مدينة مسك"، أن قابلية العيش في المدن الجديدة تعتمد بشكل كبير على المدن الذكية، مشيرًا إلى أن المدن الذكية وُجدت لتساعد الناس في حياتهم، وأن التقنيات اللاسلكية، وتفعيل الإشارات المرورية، وعنصر الاستدامة في المدن الذكية، هي من عناصر (حياة أفضل).
جاء ذلك في حديث له في أولى حلقات برنامج (بودكاست المنتدى العالمي للمدن الذكية)، الذي أطلقته الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) لتسليط الضوء على مستقبل المدن الذكية محليًّا وعالميًّا، من خلال استضافة خبراء العالم في مجال بناء المدن الذكية والذكاء الاصطناعي؛ وذلك لبحث موضوعات مهمة، تتعلق بمستقبل هذه المدن.
وقال: التعليم هو حجر أساس أجيال المستقبل في جميع أنحاء العالم، والكلمة الرنانة الآن هي "التعليم المستدام"، أو التعليم مدى الحياة. مشيرًا إلى أنه لا يمكن تحقيق أي شيء في الحياة إذا لم تكن متعلمًا.
وأفاد بأن الشباب السعودي شغوف بالتعلم، وهو ما يمكن ملاحظته من الدورات التي يخوضونها. مؤكدًا أن المنتدى العالمي للمدن الذكية، في وجود كل هذه الجهات، فرصة حقيقية للتواصل، وفرصة لا تتوافر في العديد من الأماكن.
يُذكر أن (سدايا) نظَّمت مؤخرًا أول منتدى عالمي للمدن الذكية في المملكة العربية السعودية في مقر أرينا الرياض تحت شعار (حياة أجود)، بمشاركة 100 متحدث، يمثلون 40 دولة حول العالم؛ بهدف بناء منصة عالمية للمدن الذكية في مدينة الرياض، تجمع نخبة من الخبراء في مجال المدن الذكية والذكاء الاصطناعي، وجرى خلاله نقاشات ملهمة، تتعلق بمستقبل هذه المدن، والتخطيط لبناء مدن خضراء قائمة على حوكمة البيانات، والابتكار المعزز، وخالية من التشوهات البصرية، وازدحام الطرق.