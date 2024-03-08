الرئيس التنفيذي لمدينة محمد بن سلمان غير الربحية: قابلية العيش بالمدن الجديدة تعتمد بشكل كبير على المدن الذكية

يُذكر أن (سدايا) نظَّمت مؤخرًا أول منتدى عالمي للمدن الذكية في المملكة العربية السعودية في مقر أرينا الرياض تحت شعار (حياة أجود)، بمشاركة 100 متحدث، يمثلون 40 دولة حول العالم؛ بهدف بناء منصة عالمية للمدن الذكية في مدينة الرياض، تجمع نخبة من الخبراء في مجال المدن الذكية والذكاء الاصطناعي، وجرى خلاله نقاشات ملهمة، تتعلق بمستقبل هذه المدن، والتخطيط لبناء مدن خضراء قائمة على حوكمة البيانات، والابتكار المعزز، وخالية من التشوهات البصرية، وازدحام الطرق.